Пожар в многоэтажном жилом доме в Ярославле потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в многоэтажном жилом доме на проспекте Ленина в центре Ярославля потушен. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Об инциденте стало известно днем 14 марта. На месте работали 70 специалистов и 23 единицы техники.

Пожар был локализован на площади 1 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел в жилом доме в Ярославле