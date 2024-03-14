14 марта, 21:47Происшествия
Пожар в многоэтажном жилом доме в Ярославле потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в многоэтажном жилом доме на проспекте Ленина в центре Ярославля потушен. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Об инциденте стало известно днем 14 марта. На месте работали 70 специалистов и 23 единицы техники.
Пожар был локализован на площади 1 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар произошел в жилом доме в Ярославле
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