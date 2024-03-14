Кровля многоквартирного дома загорелась в Ярославле на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ярославской области"

Кровля многоэтажного здания загорелась в центре Ярославля. Площадь пожара увеличилась до 1 000 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что в настоящее время проводится эвакуация людей.

На месте работают 70 специалистов и 23 единицы техники.

В связи с произошедшим прокуратура региона организовала проверку. Она уточнила, что возгорание произошло в доме № 18/50 на проспекте Ленина. Специалисты оценят исполнение требований законодательства, а при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

На месте ЧП работу правоохранительных органов координируют прокурор Ярославля Андрей Маркин и прокурор Ленинского района Алексей Щербаков.

Ранее мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. По информации МЧС России, огонь охватил около 100 квадратных метров. Специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего.

До этого пожар произошел в частном доме в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек. Позже стало известно, что двое из них скончались.



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