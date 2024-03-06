Два человека погибли при пожаре в частном доме в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Одноэтажный частный дом загорелся в Зеленограде. Спасатели эвакуировали из горящего дома четырех жильцов, однако двое из них позже погибли. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что существует угроза распространения огня на соседний дом. В связи с этим из этого здания также были эвакуированы три человека.

На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в квартире четырехэтажного жилого дома на улице Ленина в поселке Кокошкино ТиНАО. По данным оперативных служб, при возгорании погибли два человека в результате отравления угарным газом.

До этого автомобиль загорелся на набережной Академика Туполева в районе дома 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняются.

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