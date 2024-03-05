Автомобиль загорелся перед въездом в Лефортовский тоннель

Видео: телеграм-канал Mash

Машина воспламенилась на набережной Академика Туполева в районе дома 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что на территории происшествия заняты две полосы из четырех. Движение в районе инцидента затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно о ДТП на 21-м километре МКАД. Там 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. В результате от удара легковушка сбила мужчину и столкнулась с еще одним авто. Погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen.

До этого на внешней стороне ТТК в районе дома 1, корпуса 1, на Андреевской набережной загорелась машина. На тот момент движение в районе происшествия было затруднено.

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