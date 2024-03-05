05 марта, 21:52Происшествия
Автомобиль загорелся перед въездом в Лефортовский тоннель
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что на территории происшествия заняты две полосы из четырех. Движение в районе инцидента затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее стало известно о ДТП на 21-м километре МКАД. Там 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen. В результате от удара легковушка сбила мужчину и столкнулась с еще одним авто. Погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen.
До этого на внешней стороне ТТК в районе дома 1, корпуса 1, на Андреевской набережной загорелась машина. На тот момент движение в районе происшествия было затруднено.
Автомобиль перевернулся в Москве на Варшавском шоссе
Читайте также
- Автомобиль загорелся на 21-м километре МКАД
- Пять человек пострадали в результате ДТП на северо-западе Москвы