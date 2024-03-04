Пожар в автосервисе в Химках полностью ликвидировали

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В подмосковных Химках ликвидировали пожар, ранее произошедший в местном автосервисе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"В Химках огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в автосервисе", – говорится в сообщении.

О пожаре на территории автосервиса в Химках стало известно около 12:00 4 марта. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений пять человек самостоятельно покинули горящее здание.

В тушении пожара участвовали 38 человек с применением 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.



Автосервис загорелся в Химках