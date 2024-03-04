04 марта, 14:34Происшествия
Пожар в автосервисе в Химках полностью ликвидировали
Фото: 50.mchs.gov.ru
В подмосковных Химках ликвидировали пожар, ранее произошедший в местном автосервисе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В Химках огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в автосервисе", – говорится в сообщении.
О пожаре на территории автосервиса в Химках стало известно около 12:00 4 марта. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений пять человек самостоятельно покинули горящее здание.
В тушении пожара участвовали 38 человек с применением 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.
Автосервис загорелся в Химках
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