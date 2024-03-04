Прокурор попросил 16 лет колонии для устроившего пожар в клубе Костромы сержанта

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Прокурор попросил 2-й Западный окружной военный суд назначить 16 лет колонии строгого режима для военного Станислава Ионкина, устроившего пожар в клубе "Полигон" в Костромской области, где погибли 13 человек, сообщает ТАСС.

Он также попросил лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали "За отвагу". По словам гособвинителя, вменяемые Ионкину преступления являются тяжкими и особо тяжкими. Вину он не признал, но частично подтвердил по существу предъявленные ему обвинения.

Ионкину также вменяется ущерб на общую сумму около 68 миллионов рублей, а сумма заявленных к нему гражданских исков от 46 потерпевших составляет около 52,5 миллиона рублей. Прокурор попросил удовлетворить эти иски, но на сумму по миллиону рублей в интересах каждого потерпевшего.

В октябре прошлого года дело Станислава Ионкина поступило в суд. Мужчине предъявили обвинение по четырем статьям: "Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более лицам", "Уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом" и "Хулиганство с применением оружия".

Трагедия произошла в костромском клубе в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей заведения. Речь идет об Ионкине.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц. Тогда же был задержан депутат Думы Костромской области Ихтияр Мирзоев, которому принадлежал сгоревший клуб "Полигон".

Владелец клуба "Полигон" задержан по делу о нарушении правил пожарной безопасности – СМИ