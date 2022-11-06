СК возбудил дело о халатности должностных лиц из-за пожара в Костроме

Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело после пожара в костромском кафе, где накануне погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенной процессуальной проверки по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что надзорные органы долгое время не проводили проводили проверок в здании заведения, из-за чего фактически не контролировалось соблюдение организацией требований пожарной безопасности.

Ранее прокуратура Костромской области сообщала, что в сгоревшем кафе была заперта часть эвакуационных выходов. Из-за этого в момент пожара в помещении произошла давка.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



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