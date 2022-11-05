Пожар в кафе в Костроме полностью ликвидирован – СМИ

Фото: Следственный комитет РФ

Спасатели полностью потушили пожар в костромском кафе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 по московскому времени", – заявили в службах.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП, по уточненным данным экстренных служб, погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже в субботу подозреваемый в поджоге был задержан. Также правоохранители задержали директора фирмы, которая управляла сгоревшим заведением.

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