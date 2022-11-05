СК начал проверку по факту бездействия должностных лиц после пожара в кафе в Костроме

Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Следственный комитет организовал проверку должностных лиц на предмет бездействия при проведении проверок в сгоревшем костромском кафе "Полигон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство проводит проверку соблюдения норм пожарной безопасности в связи с поступившей информацией о том, что запасные выходы из заведения были заперты. В рамках проверки СК даст правовую оценку деятельности уполномоченных контрольно-надзорных органов.

Кроме того, следователи провели допрос собственника здания, в котором было расположено кафе. Им является депутат думы Костромской области, член политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Ихтияр Мирзоев.

В пресс-службе СК добавили, что к настоящему моменту опознаны 12 из 13 погибших в результате пожара.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП, по уточненным данным экстренных служб, погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже в субботу подозреваемый в поджоге был задержан. Также правоохранители задержали директора фирмы, которая управляла сгоревшим заведением.

В Костроме задержали директора фирмы, управлявшей сгоревшим кафе

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