Число жертв пожара в кафе в Костроме возросло до 13

Фото: ГУ МЧС по Костромской области

Число жертв пожара в кафе "Полигон" в Костроме увеличилось до 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Еще четыре человека пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Костромской области, ход расследования уголовного дела находится на его личном контроле.

По данным ТАСС, причиной пожара стало использование пиротехники. Посетитель кафе, который запустил охотничью ракетницу, объявлен в розыск.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Утром пожарные ликвидировали открытое горение на площади 3 500 квадратных метров. В прокуратуре Костромской области по факту происшествия организовали проверку. В рамках нее планируется дать оценку действиям надзорных органов по предотвращению возгораний и обеспечению безопасности объекта.

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