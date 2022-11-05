Здание кафе горит в Костроме на 3,5 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Здание кафе "Полигон" горит в Костроме на 3,5 тысячи квадратов, эвакуированы 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке в доме 61Б по улице 40 лет Победы. Загорелась кровля торгового помещения. Возгорание произошло на площади 700 квадратных метров.

Сотрудников и покупателей эвакуировали с территории возгорания. В МЧС РФ заявили, что для тушения возгорания будут увеличивать силы и средства.



Возгорание на рынке в Волгоградской области достигло площади 7 тыс квадратных метров

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