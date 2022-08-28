Площадь пожара на рынке в Волгоградской области выросла до 7 тыс квадратных метров

Площадь возгорания на рынке в городе Волжском Волгоградской области увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", – сообщили в ведомстве.

Информация о пожаре на рынке в доме 61Б по улице 40 лет Победы поступила в 17:05 по московскому времени. После прибытия на место экстренных служб было зафиксировано возгорание кровли крытого рынка на площади 700 квадратных метров.

Сотрудники МЧС произвели срочную эвакуацию работников рынка и покупателей. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара обнаружено не было.

До этого пожар произошел на рынке в центре Еревана. В МЧС Армении сообщали, что на территории произошел взрыв.

Спустя сутки после возгорания уточнялось, что пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия 20 человек объявили пропавшими без вести. В их числе оказались 4 гражданина Ирана, уточнили тогда в МЧС страны.

