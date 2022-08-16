Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 15 – МЧС Армении

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Фото: ТАСС/Photolure via AP/Vahram Baghdasaryan
Число погибших в результате взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 15. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
"В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 граждан. <...> В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, а остальные 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что тела девяти человек, в том числе одного ребенка, еще не опознаны. Поисково-спасательная операция продолжается.
Трагедия произошла 14 августа. По словам очевидцев, взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа возгорание удалось локализовать, к вечеру того же дня огонь в основном здании был ликвидирован. По данным спасателей, в настоящее время остаются тлеющие очаги.
Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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