Путин выразил Пашиняну соболезнования в связи с гибелью людей после взрыва в Ереване

12:29
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в результате взрыва и пожара в ереванском торговом центре, сообщается на сайте Кремля.
Жертвами трагедии, по последним данным, стали шесть человек. Кроме того, пострадал 61 человек. Судьба 16 человек остается неизвестной.
"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме российского лидера.
ЧП произошло 14 августа. В торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего вспыхнул пожар. Утром 15 августа пожарным удалось локализовать возгорание. Остаются небольшие очаги. Работы по пожаротушению продолжаются. В них участвуют также сотрудники Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.
Поскольку неизвестно, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется. Поиски пропавших людей продолжаются. По данным армянских телеграм-каналов, с момента взрыва в разборе завалов помощь оказывают простые граждане.
Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта. Он пояснил, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сперва было возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв. По его словам, после образования источника возгорания пламя перекинулось на легковоспламеняющиеся материалы.
Новости мира: спасатели продолжили тушить пожар в центре Еревана
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