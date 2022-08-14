Поисково-спасательные работы проходят на месте взрыва в Ереване

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Ереване выполняются вручную. Под завалами могут быть люди, поэтому тежелую технику не использут. При этом огонь окончательно не потух и ядовитый дым не позволяет приблизиться к эпицентру взрыва. По предварительным данным, в торговом центре на складе пиротехники прогремели два мощных взрыва, после этого там начался пожар и детонация оставшихся снарядов. Уже известно о двух погибших. 60 человек доставлены в больницы, состояние 36 из них оценивают как средней тяжести.

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