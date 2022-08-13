Власти Португалии могут закрыть фонтаны из-за засухи – СМИ

Фото: depositphotos/ggkuna

Правительство Португалии на фоне рекордной засухи обсуждает введение ограничений на потребление воды, включая закрытие муниципальных бассейнов и фонтанов, отказ от мойки улиц и сокращение полива садов. Об этом сообщил телеканал SIC.

Мэр португальского города Алмодовар Антониу Бота заявил о минимальном уровне запасов воды в городе.

По данным Португальского института моря и атмосферы, 55% территории страны охвачены "сильной засухой", оставшиеся 45% – "экстремальной засухой".

Ранее сообщалось, что российским туристам, которые планируют поездку в Европу, рекомендовали быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. В АТОР отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию. Из-за аномальной жары в Европе могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, почти на половине территории ЕС зафиксировали засуху. В Италии из-за этого объявили чрезвычайное положение в северных регионах.