Планирующим поездки в Европу туристам рекомендовали быть внимательными из-за жары

Фото: ТАСС/Massimo Percossi/EPA

Российским туристам, которые планируют поездку в Европу, стоит быть внимательными из-за аномальной жары и лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

В АТОР отметили, что высокие температуры зафиксировали на большей части европейской территории, включая Португалию, Италию, Францию, Грецию и Испанию. Из-за аномальной жары в Европе могут быть перебои в работе объектов туристической инфраструктуры и транспорта.

Кроме того, почти на половине территории ЕС зафиксировали засуху. В Италии из-за этого объявили чрезвычайное положение в северных регионах.

"Нехватка воды привела к многочисленным ограничениям на использование водных ресурсов в муниципалитетах Италии. Аналогичные меры по ограничению водопользования были приняты и во Франции", – говорится в сообщении.

Ранее россиянам рекомендовали закладывать 2–3 месяца, а также регулярно мониторить сайты визовых центров для оформления шенгенской визы. В организации напомнили про высокий спрос на получение "шенгена", нехватку сотрудников в консульствах, в связи с которой в визовых центрах образовался дефицит "окон" для записи на подачу документов.

