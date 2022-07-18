Россиянам назвали самые дешевые места для отдыха на море

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Самыми недорогими местами для отдыха на море с вылетом из Москвы стали Абхазия, Сочи и Калининград. Об этом сообщает АТОР.
Так, за отдых в Абхазии вдвоем в течение 10 ночей можно будет отдать около 60 тысяч рублей, за отпуск на море в Калининграде – примерно 64,5 тысячи рублей.
Бюджетный отдых на курортах Сочи обойдется приблизительно в 83,3 тысячи рублей и дороже. При этом уточняется, что в середине июля цена начиналась от 109 тысяч.
Что касается зарубежных направлений, по словам представителей туротрасли, в июле относительно недорого можно было поехать в Турцию и Арабские Эмираты, Однако в августе цены на отдых по этим направлениям поднялись, и теперь туры обойдутся дороже 100 тысяч рублей на двоих.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно.
В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно. Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен.
Абхазия стала центром притяжения туристов из РФ
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