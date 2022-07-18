Очереди на получение шенгенской визы возникли в визовых центрах в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Визовые центры Испании, Франции и Греции в России закрыли все окна для подачи документов на визы в июле, сообщает издание РБК.

Как отметила гендиректор турфирмы "Да Турс" Лилия Феоктистова, в испанском визовом центре количество мест ограничено до 500–600 в день, из них 300 приходится на Москву.

"Если мы говорим о записи на французскую визу, то ждать места придется месяц-полтора", – добавила она. Записи на подачу документов в визовый центр Греции не было в последние две недели.

По словам директора туроператора "Пантеон" Анатолия Гаркушина, в консульстве Греции действует ограничение на прием документов в 150 паспортов в день, при этом на июль квота уже закрыта, на август откроется в скором времени.

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что свободные окна на получение французской визы есть только на август. Однако, по данным РБК, на сайте консульства нет возможности записаться на прием ни для желающих получить туристическую визу, ни для тех, кто подает документы на другие типы виз.

В свою очередь, во французском визовом центре отметили, что в работе сайта могут наблюдаться сбои из-за высокой нагрузки. Сроки появления новых слотов для записи сотрудникам неизвестны.

В генконсульстве Греции сообщили о возможных задержках в обработке заявления и возврате паспорта для планирующих поездку после 25 июля в связи с дефицитом персонала.

Гендиректор турфирмы "Да Турс" также отметила нехватку сотрудников визовых центров для оформления документов россиян.

"Если раньше они набирали на летний период дополнительных сотрудников, то сейчас их не берут, и рук не хватает", – пояснила Феоктистова.

Среди популярных направлений для отдыха, куда можно получить шенгенскую визу, председатель совета директоров туристической компании "Вип Сервис" Дмитрий Горин назвал Италию, Швецию, Германию, Австрию и Финляндию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о высоком спросе россиян на визы в Финляндию в связи с открытием границ РФ и снятием коронавирусных ограничений.

По ее словам, в Петербурге подать документы на получение визы можно только во второй половине августа.

При этом она отметила, что если сравнивать с количеством выдаваемых виз в 2019 году, то до ажиотажа еще далеко. Ломидзе добавила, что с 15 июля станет доступной и Эстония, в которую можно будет попасть через Финляндию.

