В Германии заявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам

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Представительство Германии в России сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщается на сайте ведомства.

"Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на сайте компании", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сроки выдачи виз и подачи заявлений на них могут быть увеличены в связи с высоким спросом. Консульский сбор можно оплатить только наличными в рублях или с помощью выпущенной в ФРГ кредитной карты, при этом сбор осуществляется по актуальному обменному курсу диппредставительства.

Также с 11 июня Германия сняла все коронавирусные ограничения на въезд в страну.

Ранее стало известно, что Япония с 10 июня возобновила выдачу туристических виз россиянам.

Российские туристы теперь могут приезжать в Японию только в составе организованных групп, то есть через туроператоров. Поэтому гражданам необходимо будет предоставить документ от японской туристической компании, выступающей гарантом.

