Посольство Мексики в РФ знает о проблеме с отказами на украинском языке в визах россиянам

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Посольство Мексики в России проинформировано об отказах гражданам РФ в визах для посещения страны на украинском языке, сообщает ТАСС.

"Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы", – отметили в диппредставительстве.

Там также добавили, что сайт для получения виз принадлежит мексиканским миграционным властям, а не посольству.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что при оформлении визы на сайте посольства Мексики в РФ россияне начали получать отказ на украинском языке.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что Россия должна быть готова к возможной визовой дискриминации своих граждан в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что никакие враждебные действия Брюсселя в этом вопросе не останутся без зеркального ответа со стороны Москвы.

