Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на визы

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Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на получение краткосрочных виз и видов на жительство, кроме официальных визитов.

"В период до возобновления приема на получение краткосрочных виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран", – сообщается на сайте посольства.

До этого стало известно, что визовый центр Италии в Москве возобновил работу в обычном режиме после устранения проблем с оплатой консульского сбора. Из-за возникших проблем получить визу тогда могли только граждане, освобожденные от уплаты сбора, а также те, кто оплатил его заранее и имел соответствующее подтверждение в бумажном виде.

Как ранее отметил основатель визового центра "ЭкспертВиз" Юрий Певзнер, россиянам практически перестали выдавать мультивизы в Европу. Эксперт также сообщил о прекращении оформления некоторых типов виз. Так, итальянское консульство практически не выдает деловые визы.

