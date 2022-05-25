Эксперт рассказал об изменениях в выдаче россиянам шенгенской визы

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Россиянам практически перестали выдавать мультивизы в Европу, сообщил основатель визового центра "ЭкспертВиз" Юрий Певзнер.

"Сегодня такие визы практически не выдаются. В основном выдаются визы на срок поездки", – приводит "Лента.ру" слова Певзнера.

Эксперт также сообщил о прекращении оформления некоторых типов виз. Так, итальянское консульство практически не выдает деловые визы.

При этом Певзнер подчеркнул, что выписка с банковского счета при оформлении визы до сих пор подходит, несмотря на ограничения работы российских карт в Европе.

Ранее сообщалось, что визовый центр Италии в Москве приостановил прием документов у некоторых россиян из-за проблем с оплатой консульского сбора.

Получить визу в настоящее время могут граждане, которые освобождены от уплаты сбора, а также те, кто оплатил его заранее и имеет соответствующее подтверждение в бумажном виде.

