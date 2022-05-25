Визовый центр Италии в Москве прекратил работу с некоторыми россиянами

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Визовый центр Италии в Москве приостановил прием документов у некоторых россиян из-за проблем с оплатой консульского сбора. Об этом сообщается на сайте центра.

"В связи с временной невозможностью банка "Интеза" принимать и проводить платежи по оплате консульского сбора визовый центр Италии не может принять документы у лиц, не оплативших консульский сбор", – говорится в сообщении.

Уточняется, что получить визу в настоящее время могут граждане, которые освобождены от уплаты сбора, а также те, кто оплатил его заранее и имеет соответствующее подтверждение в бумажном виде.

В конце марта посольство США в РФ приостановило обработку заявок на иммиграционные и неиммиграционные визы. В дипмиссии объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.

Албания между тем отменила визы для российских туристов. Речь идет о россиянах, которые отправляются на отдых в страну в период до 30 сентября текущего года. Срок разрешенного пребывания в таком случае составляет до 90 суток.

