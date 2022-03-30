Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на некоторые виды виз

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Посольство США в РФ приостановило обработку заявок на визы.

"Обратите внимание, что посольство США в Москве на данный момент не обрабатывает заявки на иммиграционные и неиммиграционные визы", – говорится на официальном сайте диппредставительства.

В посольстве объяснили временный режим работы ограничениями, введенными со стороны российских властей.

Ранее стало известно, что Франция с 1 апреля снимет ограничения на выдачу всех виз россиянам. При этом получение документа не означает автоматического разрешения на въезд в страну, где продолжает действовать ряд ограничений.

В АТОР позже объяснили, что для поездки потребуется вакцинация от коронавируса одобренным в ЕС препаратом. Кроме того, для въезда необходимы веские основания.