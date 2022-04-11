Дания и Швеция возобновили выдачу виз российским туристам

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Дания и Швеция возобновили оформление и выдачу россиянам всех типов виз, включая туристические, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Стандартное время рассмотрения визовых заявлений для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (время доставки не включено) в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Данией и Россией. Подать заявление можно на любую категорию визы – никаких ограничений нет", – отмечается в сообщении.
По информации визового оператора, Дания также сняла все ограничения, которые были введены против COVID-19. Теперь при въезде и после него не потребуются результаты ПЦР-тестирования. Также больше не нужно будет проходить самоизоляцию.
При этом посольство Дании в Москве посоветовало путешественникам из России заранее обеспокоиться приобретением наличной валюты.
"Поскольку Visa и MasterCard приостановили оказание услуг российским банкам, мы настоятельно рекомендуем приобретать наличную валюту перед поездкой, чтобы избежать трудностей во время пребывания в Дании", – говорится в заявлении.
Между тем Швеция сняла все антиковидные ограничения 1 апреля. Визовые центры VFS Global в РФ возобновили прием документов на визы в Швецию в Москве и 18 регионах.
Подать заявление в посольстве можно лишь в исключительных случаях. В дипмиссии уточнили, что время рассмотрения визовых заявлений может быть увеличено в связи с большим спросом.
Отмечается, что VFS Global будет открывать ограниченное количество записей для подачи заявления на получение визы. В настоящее время есть возможность подать заявление на визу за полгода до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 суток.
Ранее сообщалось, что Албания отменила визы для россиян на сезон отпусков. Упрощенные правила будут действовать с 1 мая по 30 сентября, продолжительность поездки может составить 90 дней.
Норвегия заявила о возобновлении выдачи нетуристических виз россиянам с 4 апреля. В учреждениях будет возможно подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание, а также виз, необходимых для посещения родственников и друзей, деловых и официальных визитов, участия в культурных, спортивных мероприятиях и обучения.
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