Египетские власти запустили электронный портал для прибывающих в страну иностранцев. Через него можно зарегистрировать сертификат о вакцинации.

Это позволит не заполнять бумажные анкеты и ускорит процедуру въезда для жителей других стран. Электронную анкету можно найти на сайте Visit Egypt. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

