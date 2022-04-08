Москву наградили за инновационный подход к развитию промышленного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москва получила награду в номинации "ПРОМновации" по итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"По итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму, проведенного Агентством стратегических инициатив, Москва стала победителем в номинации "ПРОМновации", – заявил руководитель департамента Владислав Овчинский.

Награды также получили столичные кондитерская фабрика, часовой завод, производство чипов, а также комплекс "Технополис "Москва".

В 2021 году Москва прошла конкурсный отбор и вошла в тридцатку субъектов – участников акселератора. В пилотный проект вошли шесть московских предприятий. При этом была создана Междисциплинарная региональная команда с участием представителей департамента инвестиционной и промышленной политики города, департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, комитета по туризму Москвы, вузов, туркомпаний и общественных организаций.

В ходе мероприятия замруководителя ведомства Владиславом Спириным был продемонстрирован проект стратегии усовершенствования промышленного туризма в Москве. Защиту принял экспертный совет, в который вошли замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Одним из самых масштабных проектов, который будет включен в программу по промтуризму, является "Открой#Моспром", проводящийся с 2019 года. Его главная цель – продемонстрировать и рассказать, как устроены привычные для горожан системы: откуда город берет питьевую воду, как функционируют электробусы и транспортные карты, как делаются продукты питания и одежда.

"За три года мы провели около 600 очных экскурсий, свыше 50 онлайн-туров, организовали больше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Сегодня аудитория проекта превышает 10 миллионов человек", – рассказал Овчинский.

Инновационный подход к промышленному туризму показывает проект департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы "День без турникетов". В рамках проекта для москвичей доступны уникальные частные музеи, детские технопарки, а также предприятия малого и среднего бизнеса из разных отраслей. За 10 лет участниками "Дня без турникетов" стали порядка 470 столичных компаний, которые посетили более 285 тысяч жителей столицы.

В 2021 году Москва вошла в европейский рейтинг "городов будущего". Достижения столицы РФ были также отмечены в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей" – в них Москва заняла вторые места.

