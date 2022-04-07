Прием заявок на конкурс "Новатор Москвы" продлили до 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прием заявок на соискание ежегодной премии "Новатор Москвы" продлили до 25 апреля, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Мы решили продлить прием заявок до 25 апреля, чтобы привлечь к конкурсу еще больше талантливых изобретателей. У них есть возможность заявить о себе, найти инвесторов, новых покупателей и в конечном счете расширить свое дело", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В конкурсе представлены три номинации: "Проект будущего" – для инновационных идей на начальной стадии, "Меняющие реальность" – для разработчиков, которые готовятся вывести проект на рынок, "Лидеры инноваций" – для производителей, которые уже получают выручку.

Каждая номинация состоит из шести направлений: "Промышленность", "Общественные проекты", "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство".

Для выхода в финал участникам нужно будет успешно пройти правовую и научную экспертизы, а также показать экономический потенциал. Оценивать разработки будет экспертная комиссия.

Общий призовой фонд составляет 20,7 миллиона рублей. Авторы 18 лучших разработок смогут получить премию в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Сумма будет зависеть от номинации. Остальные финалисты также получат вознаграждение.

Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал прием заявок на участие в программе поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow. Он продлится до 10 апреля. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов из числа всех представленных, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города.

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы. Присоединиться к ней могут как стартапы, уже имеющие активные продажи, так и те, у кого есть только команда, проект или минимально жизнеспособный продукт.