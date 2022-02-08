Стартовал прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Организаторы ежегодной премии "Новатор Москвы" открыли прием заявок от изобретателей. С помощью премии город стимулирует внедрение новаторских идей и создание прогрессивных технологий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В конкурсе предусмотрены три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций". В каждой номинации шесть направлений: "Медицина и фармацевтика", "Транспорт и логистика", "Экология и охрана окружающей среды", "Благоустройство и строительство", "Общественные проекты" и "Промышленность".

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что премия является благодарностью изобретателям и технологическим компаниям за возможность сделать город максимально комфортным.

"Создание инновационных технологий, защита интеллектуальной собственности, развитие стартапов и последующее внедрение изобретений на благо жителей столицы – наши приоритетные задачи", – приводятся в материале слова Фурсина.

Для выхода в финал участники должны успешно пройти правовую и научную экспертизу, а также продемонстрировать экономический потенциал своих изобретений. Их будет оценивать экспертная комиссия, в которую войдут представители корпораций, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

Заявки на участие будут принимать до 4 апреля. Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в конкурсе можно на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер открыл на своей онлайн-платформе раздел "Технологии против COVID-19", в котором собраны разработки для создания комфортной среды и работы предприятий в условиях пандемии.

Проекты представлены для медицинских учреждений, ресторанов, учебных заведений, а также для организации мероприятий и туризма, удаленной работы персонала, безопасной среды бизнеса. Список проектов будет постоянно пополняться.

