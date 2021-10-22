Собянин вручил авторам 18 проектов премию "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин наградил столичных изобретателей премией "Новатор Москвы". Церемония прошла в Белом зале мэрии города.

В 2021 году было подано 740 заявок. Это на 53% больше, чем годом ранее. Авторами проектов стали 1,1 тысячи новаторов. Победителями стали авторы 18 уникальных проектов. Премию присудили в трех номинациях: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес).

В каждой номинации по шесть направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт и логистика, благоустройство и строительство, экология и охрана окружающей среды, общественные проекты.

Размер премии в первой номинации составляет 500 тысяч рублей, во второй номинации – 1 миллион рублей, в третьей – 1,5 миллиона рублей. Авторы 18 проектов-финалистов получают поощрительные призы. В 2021 году общий призовой фонд составил 20,7 миллиона рублей.

Мэр назвал столицу одним из самых успешных мировых городов в области изобретательства. Он подчеркнул, что по патентам Москва занимает одно из первых мест среди европейских городов, а также является безусловным лидером среди российских регионов.

"Огромное количество людей, призванием которых является научная работа, сосредоточены в Москве. Огромное количество технопарков, построенных в Москве за последнее время, дает возможность работать командам предприятий, которые изобретают, внедряют в реальную жизнь свои изобретения", – отметил Собянин.

Он рассказал, что инновационные предприятия действительно востребованы, это доказывает то, что они функционируют с минимальной городской помощью. При этом, по словам мэра, вся эта структура живет и развивается с помощью города.

Собянин также напомнил, что столица получила статус инновационного кластера, сегодня десятки тысяч инновационных предприятий зарегистрированы на инновационном портале Москвы. Там можно обмениваться знаниями, изобретениями, продавать свою продукцию и искать партнеров.

Мэр выразил надежду, что это направление будет глобальным трендом развития столицы. Он отметил, что современные города не могут жить и развиваться без изобретений.

Собянин поблагодарил получивших награду за их работу, за изобретения в области здравоохранения, онкологии, лечения болезней сердечно-сосудистой системы, в области транспорта, сельского хозяйства, экологии, в самых различных областях городского хозяйства и экономики.

Премию мэра столицы "Новатор Москвы" учредили в 2019 году. Ее ежегодно присуждают за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города.

В начале мая стало известно, что за последние полгода резидентами особой экономической зоны "Технополис Москва" стали 10 предприятий. Среди них компании, которые занимаются производством лекарств для лечения злокачественных опухолей, аппаратов ИВЛ, комплектующих для электромобилей и микросхем для космических аппаратов.