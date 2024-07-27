ТАСС: российские военные спасли солдата ВСУ после расстрела сослуживцами

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные спасли украинского солдата, раненного сослуживцами при сдаче в плен, сообщает ТАСС.

По словам пленного Сергея Наталенко, это произошло в Торецке, когда российские военные предложили группе солдат ВСУ сдаться.

"Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал резко боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади, со своих позиций – от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят, в итоге получил в спину от своих", – сказал мужчина.

Он добавил, что российские бойцы вынесли его с позиций и оказали медицинскую помощь.

Ранее 17 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Речь идет военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Они рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.

Военные решили сдаться целым подразделением после того, как командование отказалось проводить эвакуацию.