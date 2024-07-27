Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 14:52

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: российские военные спасли солдата ВСУ после расстрела сослуживцами

Российские военные спасли солдата ВСУ после расстрела сослуживцами

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные спасли украинского солдата, раненного сослуживцами при сдаче в плен, сообщает ТАСС.

По словам пленного Сергея Наталенко, это произошло в Торецке, когда российские военные предложили группе солдат ВСУ сдаться.

"Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал резко боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади, со своих позиций – от украинцев. Сами мне говорили, мол, не иди – застрелят, в итоге получил в спину от своих", – сказал мужчина.

Он добавил, что российские бойцы вынесли его с позиций и оказали медицинскую помощь.

Ранее 17 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Речь идет военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Они рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.

Военные решили сдаться целым подразделением после того, как командование отказалось проводить эвакуацию.

95 российских бойцов обменяли на солдат ВСУ

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика