РИА Новости: четверо бойцов ВСУ переплыли Днепр на плотах и сдались в плен ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Четверо солдат Вооруженных сил Украины, соорудив самостоятельно плоты из пустых пластиковых бутылок, переплыли Днепр с правого берега на левый и сдались в плен российской армии в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Как утверждает источник, ВС РФ уже ждали солдат ВСУ на левом берегу Днепра, так как украинские военнослужащие заранее связались через Telegram с российскими военными и обсудили детали своего спасения.

Ранее российской стороне удалось вернуть 90 бойцов ВС РФ взамен на возвращение Украине 90 военнопленных ВСУ. В Минобороны отметили, что посредничество в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты. Российским солдатам предоставили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

При этом до этого военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что украинские бойцы сбежали со своих позиций под Ямполем, взяв оружие и технику. Он обратил внимание, что путь к бегству солдатам закрыли заградотряды украинской армии, в результате чего бойцы "частично" вернулись.

