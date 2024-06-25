Москва вернула 90 российских военных взамен 90 военнопленных ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 военнослужащих ВС РФ, взамен переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате переговорного процесса <...> возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – уточнили в ведомстве.

При этом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посредничество при возвращении военных РФ из плена, добавили в МО РФ.

Сейчас вернувшимся российским солдатам оказывается медицинская и психологическая помощь, их должны доставить в столицу самолетами Воздушно-космических сил РФ для прохождения лечения и реабилитации.

В предыдущий раз, 31 мая, из украинского плена были возвращены 75 российских военных.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, которые готовы вернуться домой. Тогда же она обратилась к своему коллеге на Украине и призвала содействовать активизации обмена.

