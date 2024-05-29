Совет Европы заинтересовался иском военного РФ о пытках в украинском плену

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Комитет Совета Европы по предотвращению пыток (ЕКПП) обратил внимание на историю с пленным Денисом Резниковым, которого пытали в украинском плену. Об этом РИА Новости рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Она также отметила, что ЕКПП внес военнопленного в свой список в связи с жестоким обращением украинских спецслужб.

"Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Заверили, что когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то постарается выяснить обстоятельства попадания в плен, условия содержания и обращения, а также дальнейшую судьбу военного", – заявила Вихорева.

Адвокат Мария Ярмуш, в свою очередь, выразила мнение, что ЕСПЧ будет рассматривать иск о пытках на Украине по всей строгости. Об этом она высказалась в эфире радио КП .

По словам эксперта, при ведении этого дела ЕСПЧ будет строго следовать конвенции о правах человека и потому окажет на украинские власти определенное воздействие.

"Киев является подписантом этой конвенции и находится под юрисдикцией ЕСПЧ, а суд будет объективным, потому что хотя это и российский военнопленный, но для ЕСПЧ это украинский гражданин, потому что он житель Донбасса. И они будут в общем-то, по их мнению, рассматривать жалобу украинского гражданина", – пояснила специалист.

Юрист также обратила внимание, что ЕСПЧ нередко выносит решения в пользу граждан, которые пребывали в местах лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека запустил процесс "Резников против Украины" из-за пыток Резникова.

На момент начала спецоперации на Украине мужчина трудился на шахте в Донецке. В конце 2022 года он принял решение добровольно уйти на фронт, а спустя 1,5 года оказался в плену у украинских формирований под Красногоровкой. После этого силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты, взамен обещая перестать пытать Резникова. Она и обратилась за помощью к правозащитникам.

