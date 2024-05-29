ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного Резникова

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова. Об этом РИА Новости заявила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

Отмечается, что мужчина с начала спецоперации на Украине работал на шахте в Донецке. В конце 2022 года он ушел добровольцем на фронт, а спустя 1,5 года попал в плен под Красногоровкой. По информации агентства, после этого украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты, взамен пообещав перестать пытать пленного. В итоге дочь военного обратилась за помощью к правозащитникам, говорится в материале.

Вихорева указала, что представители ЕСПЧ еще не уведомили украинское правительство о запуске процесса "Резников против Украины", ссылаясь на 39-ю статью суда.

"Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат", – уточнила она.

Собеседница агентства добавила, что юрист уже предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. По ее словам, на предстоящем мирном саммите по Украине, который пройдет 15–16 июня, будет также обсуждаться тема военнопленных.

Ранее сообщалось, что на конференцию приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в мероприятии примут участие более 160 делегаций.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский сказал, что страны, не определившиеся со своим участием в швейцарском саммите, хуже врагов. Он считает, что молчание некоторых лидеров государств указывает на то, что их устраивает происходящее.