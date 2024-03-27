В ООН заявили, что российских военнопленных пытали на Украине

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Российские военнопленные подвергались пыткам и избиениям на Украине, а их свидетельства заслуживают доверия. Об этом со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщает РИА Новости.

Сотрудники УВКПЧ в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года посетили 44 российских военнопленных в Днепровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

По их словам, российские военнопленные не выдвигали утверждений о пытках на этих объектах, но представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя.

Так, восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в неустановленных подвалах частных зданий от нескольких дней до полутора месяцев. Тринадцать военнопленных рассказали о пытках, которые применялись к ним при допросах – их избивали деревянными палками, били электрическим током, инсценировали казни и угрожали сексуальным насилием.

УВКПЧ отметило, что в то время как украинские власти начали по меньшей мере пять уголовных расследований по заявлениям о нарушениях, совершенных их собственными силами безопасности против 22 жертв, наблюдается отсутствие должного прогресса в расследовании или судебном преследовании по таким делам.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что в РФ возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену. Согласно материалам омбудсмена за прошлый год, Москва оказала содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 бойцов.