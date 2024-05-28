Зеленский потребовал от других стран определиться с участием в саммите по Украине

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Страны, которые еще не определились со своим участием в швейцарском саммите, хуже врагов, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии. Его речь транслировалась на YouTube-канале Reuters.

По словам Зеленского, есть главы стран, которые до сих пор не высказались.

"Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения", – сказал президент Украины.

Зеленский дополнил, что молчание некоторых глав государств указывает на то, что их устраивает происходящее.

До этого Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина приехать на саммит по Украине. По словам Зеленского, участие в конференции уже подтвердили более 80 стран.

Саммит по Украине состоится в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию приедут представители "Большой семерки", "Большой двадцатки", ЕС, БРИКС и других объединений.

