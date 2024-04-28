Советник главы ДНР Кимаковский заявил об обнаружении захоронений мирных жителей

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Захоронения мирных жителей со следами пыток обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

"Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки", – сказал чиновник.

Он уточнил, что у погибших были связаны руки за спиной, а ноги перемотаны скотчем. Судя по характеру таких захоронений, все они были сделаны в спешке, уверен Кимаковский.

Ранее стало известно, что за неделю в плен к российским силам сдались 15 украинских военных. Кроме того, за этот срок российские подразделения нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области.