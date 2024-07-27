17 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Семнадцать военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области, сообщает Минобороны России.

Речь идет военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Они рассказали о плохом планировании боевых действий командованием ВСУ, об отсутствии какого-либо снабжения и питьевой воды.

Военные решили сдаться целым подразделением после того, как командование отказалось проводить эвакуацию.

По данным украинских СМИ, в стране растет число дезертиров, но огласку получают лишь неудачные попытки солдат ВСУ пересечь границу. При этом те военные, которым все же удалось покинуть Украину, стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и умалчивать о своей службе в рядах украинской армии.