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На Украине стремительно возрастает число призывников, не желающих воевать за ВСУ. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Я хочу покинуть эту страну. На фронте я долго не продержусь. Я хочу построить семью и посмотреть мир, но я не готов умирать", – рассказал изданию один из потенциальных призывников.

В статье приводится статистика, что еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс. Там также отмечается, что власти Украины приложили усилия, чтобы остановить людей, которые стремятся уехать из страны или избежать военной службы, о чем свидетельствует увольнение президентом Владимиром Зеленским областных военкомов, которые брали взятки за освобождение мужчин от призыва на военную службу.

17 мая Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Он заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

Ранее Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

