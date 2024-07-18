RT: в ВСУ растет число сбежавших за границу солдат

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На Украине увеличивается число дезертиров, при этом в средства массовой информации попадают только неудачные попытки украинских военных пересечь границу и бежать из страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, сбежавшие солдаты стараются даже за границей не привлекать к себе внимания и умалчивать о том, что они служили в ВСУ. СМИ отмечают, что бегство за границу является случаем самовольного оставления части, "которое распространено в украинской армии", а в судебном реестре есть много приговоров по нему.

Один из инструкторов ВСУ рассказал о массовом бегстве из учебной части морской пехоты. Это случилось с моряками, которых сняли с кораблей и перевели в морскую пехоту. Почти никого из сбежавших не нашли. Инструктор считает, что многие уже покинули Украину.

Ранее стало известно, что свыше 42 тысяч беженцев с Украины пересекли молдавско-украинскую границу. Всего с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев, 218 из них отказали во въезде.