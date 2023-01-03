В Молдавии заявили, что за неделю в страну прибыли более 42 тыс украинцев

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Более 42 тысяч беженцев с Украины пересекли молдавско-украинскую границу за минувшую неделю. Об этом со ссылкой на пограничную полицию республики сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года границу Молдавии пересекли 201 760 иностранцев, 218 из них было отказано во въезде.

По данным республиканского МВД, с февраля прошлого года в Молдавию прибыли более 650 тысяч беженцев, более 80 тысяч до сих пор остаются в этой стране, еще свыше 10 тысяч запросили убежища.

Ранее сообщалось, что около 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину после введения военного положения. Как уточняли в украинской Госпогранслужбе, 15 человек погибли в попытках обойти пограничные пункты в горах и на речных участках.

Военное положение на Украине было введено 24 февраля, после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. С тех пор военное положение в стране неоднократно продлевали, сейчас оно действует до 19 февраля 2023 года.

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