Запад ответственен за наплыв беженцев в Европу – Пушков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Наплыв беженцев в Европу провоцирует Запад. Таким мнением российский сенатор Алексей Пушков поделился в своем телеграм-канале.

"Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", – написал он.

В качестве примера Пушков привел ситуацию в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и Украине. Он заявил, что под напором беженцев Франция "уже давно сдалась". По его словам, Великобритании с наплывом волн мигрантов не поможет справиться даже выход из Евросоюза и уход от квот.

Ранее председатель ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер назвал миграционный кризис "огромным вызовом". Он допустил, что для его решения может быть необходимо возвести заграждения на границах Евросоюза.

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