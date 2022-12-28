Захарова указала на расчеловечивание Запада после слов эстонского премьера о беженцах

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Доказать расчеловечивание Запада стало проще после слов премьер-министра Эстонии Каи Каллас о беженцах с Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в среду в интервью телеканалу ETV+ Каллас заявила, что в Эстонии не хотят, чтобы появилась еще одна община, представители которой не говорят по-эстонски. В связи с этим она призвала украинских беженцев учить эстонский язык хотя бы до минимального уровня.

"Адольф вами гордился бы. Без вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат добавила, что Каллас пора озвучить эту мысль вслух и перестать прикрываться Всеобщей декларацией прав человека.

Ранее Захарова прокомментировала призыв Киева исключить Россию из ООН. Она назвала это тем случаем, когда собака лает, а караван идет.



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