Захарова словами из песни прокомментировала переименование улицы Высоцкого в Изюме

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать улицу Владимира Высоцкого в Изюме Харьковской области в улицу Стива Джобса.

"В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", – написала она в своем телеграм-канале.

26 декабря власти Изюма приняли решение о переименовании 19 улиц в рамках кампании по "дерусификации". Среди улиц, которые изменят название, в том числе улицы Рокоссовского, Виктора Цоя и Панфилова.

До этого Захарова прокомментировала новый украинский закон о нацменьшинствах. По ее словам, вернуть русскоязычному населению Украины их права поможет только выполнение целей спецоперации.

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