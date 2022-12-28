01:51Политика
Захарова словами из песни прокомментировала переименование улицы Высоцкого в Изюме
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей переименовать улицу Владимира Высоцкого в Изюме Харьковской области в улицу Стива Джобса.
"В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", – написала она в своем телеграм-канале.
26 декабря власти Изюма приняли решение о переименовании 19 улиц в рамках кампании по "дерусификации". Среди улиц, которые изменят название, в том числе улицы Рокоссовского, Виктора Цоя и Панфилова.
До этого Захарова прокомментировала новый украинский закон о нацменьшинствах. По ее словам, вернуть русскоязычному населению Украины их права поможет только выполнение целей спецоперации.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!