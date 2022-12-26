Захарова прокомментировала новый украинский закон о нацменьшинствах

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Вернуть русскоязычному населению Украины их права поможет только реализация задач российской спецоперации. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие на Украине нового закона о нацменьшинствах.

"Только реализация целей и задач специальной военной операции способна вернуть русским людям и представителям других национальностей на Украине их права свободно говорить на родном языке, получать на нем образование, сохранять свою историческую память и чтить своих героев, восстановить на Украине верховенство закона и уважение прав человека", – приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что согласно новому закону, на время действия на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены, этническим русским ограничивают их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования и участие в международной деятельности. По ее словам, подобное является сегрегацией и явным проявлением нацизма. Она заявила, что международные и европейские правозащитные организации закрывают глаза на ущемление прав этнических русских.

По словам Захаровой, закон, подписанный Верховной Радой и направленный на подпись президенту Украины, не вносит ничего нового в действующее законодательство о правах и свободах нацменьшинств. Она отметила, что Венгрия и Румыния, имеющие на Украине крупные общины, уже высказывали недовольство документом, а их предложения были проигнорированы.

"К сожалению, ситуация сегодня такова, что бесполезно призывать международные организации делать внушение Киеву и требовать от него выполнения своих правочеловеческих обязательств", – резюмировала Захарова.

Ранее Захарова назвала невыдачу шенгена жителям новых регионов РФ нарушением прав человека. Она заявила, что глубоко циничные действия руководства Евросоюза в консульско-визовой сфере подчинены политическим целям.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!