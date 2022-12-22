Захарова отреагировала на флаг Украины в американском стиле

Фото: twitter.com/sergiykyslytsya

Новый дизайн украинского флага, который ранее предложил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, показывает то, что Киев пребывает под полным контролем Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, о чем мы говорили много лет, а нам не верили, случилось. Поздравляю!" – написала она в своем телеграм-канале.

До этого Кислица поделился в своих социальных сетях флагом США. Он был выполнен в желто-голубых цветах.

Ранее представитель МИД РФ выразила мнение, что политическая повестка Штатов может стать причиной российско-американского столкновения. Захарова призвала Белый дом перестать раскручивать "спирали опасной эскалации".

Также она признала, что оснований для оптимизма в этом направлении пока нет.

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