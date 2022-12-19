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Французское издание Boulevard Voltaire опубликовало статью, которая раскрывает вмешательство НАТО в конфликт на Украине.

Автор материала пишет, что нескончаемая военная помощь Киеву от Запада все больше вызывает беспокойство и приближает конфликт к опасной черте. В статье напоминается о недавнем заявлении бывшего командующего Королевской морской пехотой Роберта Маговена об операциях, которые британские морпехи проводят на Украине.

Также говорится, что количество иностранцев, открыто участвующих в конфликте на стороне Киева, насчитывается тысячами.

"Таким образом, риторика НАТО показала России, что операция идет не против Украины, а против всего Запада и Североатлантического альянса", – говорится в материале.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США и НАТО нацелены на уничтожение России любой ценой. По его словам, Запад также хочет сломать сложившуюся систему международной безопасности в Евразии.



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