Жители Германии раскритиковали Шольца за его позицию по отношению к России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

Читатели Focus Online обрушились с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за его заявления о России. Поводом стала публикация, в которой журналист провел сравнение позиций Берлина и Парижа по отношению к украинскому конфликту.

Немецкое издание опубликовало материал "Макрон попал в ловушку Путина – Шольц умнее". Обозреватель считает канцлера Германии, который настаивает на необходимости безопасности для Украины, умнее, чем президента Франции, который настаивает на договоренностях с Россией для обеспечения безопасности Европы.

"Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!", – пишут пользователи.

Немецкие читатели считают, что "без России в Европе нет безопасности", поэтому интересы Москвы необходимо учитывать. Шольца же немцы назвали "верным слугой США и еврократов в Брюсселе".

Ранее канцлер Германии заявил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в Европе. При этом он уточнил, что подобные обсуждения будут возможны только после прекращения боевых действий на Украине.

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